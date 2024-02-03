Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması. Seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı

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Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması. Seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı
Fenerbahçe başkanlığını bırakacağını açıklayan Ali Koç Sadettin Saran'ın adaylığı hakkında konuştu.

Yüksek Divan Kurulu’nda konuşan Fenerbahçe başkanı Ali Koç yapılacak seçimde aday olmayacağını duyurdu.
Başkanlık için imza toplayan Sadettin Saran hakkında konuşan Ali Koç, "Saadettin Saran'a haksızlık yapılıyor Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır Biz İmzayı topla ve seninle bilgileri paylaşım dedik Başkan adayı olmak isteyenler imza toplamalı ve harekete geçmeli Verebileceğimiz hukuki olarak her türlü bilgiyi vereceğiz Tek adayımız şu an Sadettin Saran" dedi.

Kimi destekleyeceğini de söyleyen Ali Koç, "Kimseyi desteklemiyoruz Adaylar çıksın, bu durum şampiyonluk yarışını etkilemez Hem şampiyonluğa koşabiliriz, hem de demokrasi şölenimizi yaşatabiliriz İmza toplandıysa, bizim bilgimiz çerçevesinde ve uygun gördüğümüz süreçte yapılmıştır Saadettin Saran'a haksızlık etmeyin, bilgimiz vardı" ifadelerini kullandı.

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