Ercan Taner Beşiktaş'ta transferlerin neden geciktiğini açıkladı

Ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala rakiplerine göre daha yavaş ilerleyen Beşiktaş’ta taraftarları sevindirecek haber Ercan Taner’den geldi.

Ercan Taner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Beşiktaş transferde hemen takıma uyum sağlayacak hazır oyuncu arıyor Transferler bu yüzden uzadı Amaç 3 oyuncu almak Pazartesi itibarı ile transfer girişimleri artacak” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde bugüne dek sadece Adana Demirspor’dan Svensson’u kadrosuna kattı.