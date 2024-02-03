Konyaspor ligde kalma adına umutları yeşertti. Recep Çınar yazdı

Bir önceki “iyi, kötü, çirkin” başlıklı yazımın son paragrafında da,

“Konyaspor’un final maçlarından birisi…

Rizespor’un, dahası İlhan Palut’un kazanma adına birçok sebepleri olabilir…

Eyvallah…

Ama, Konyaspor’un da kazanmaktan başka çaresi yok…

Ve Konyaspor’un Çaykur Rizespor’u mağlup edeceğini düşünüyorum ve bunun için de kendine özgü nedenleri var…

İki takım için de zor maç olacak, ama kazanan Konyaspor olacak diye bir his var içimde…

Bekleyip göreceğiz” diyerek noktalamıştım…

Yanıldım mı, yanılmadım mı, karar veremedim….

Sosyal medyada yapılan güzellemelere ya da göndermelere rağmen, İlhan Palut’un, takımını bu maça duyguları ile değil, profesyonelliği ile hazırladığını düşündüm…

Çünkü, ne Konyaspor İlhan Palut’a kapılarını tamamen kapattı, ne de İlhan Palut, Konyaspor defterini kapattı…

Doğal olarak da takımını sahaya kazanmak için çıkardı…

Konyaspor’da “İlhan Palut’a bir ders verelim” ya da “rövanşı alalım” futbol aklıyla değil, sadece “3 puanı alalım ve kötü gidişe son verelim” inancıyla çıktı Çaykur Rizespor karşısına…

Şundan emin olun ki, Konyaspor’un içerisinde bulunduğu duruma canı yananların başında İlhan Palut geliyordur...

Çünkü, İlhan Palut’un futbol ailesine kabul edilmesinde ya da kendi jenerasyonunun en önemli nedenidir Konyaspor.

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İKİ TAKIMDA KAZANMAYI PLANLADILAR

Geçen haftaki Başakşehir kabusundan, özellikle de Omeroviç’in Yunus Mallı açıklamasından sonra Çaykur Rizespor karşısına nasıl bir rotasyonlu kadro ile çıkacağını açıkçası merak ettim…

Bosnalı hoca, kalede genç Deniz’in yerine Japonya’dan transferi Jakup Slowik’e sorumluluk verdi…

Savunmanın merkezinde Uğurcan ile Damjanavic forma giydi…

Kenarlarda ise Cebrail ve Guilherme, savunmanın önünde ise Nzonzi ve Oğulcan, orta üçlüde Ndao, Cicaldaou, Prip, en önde ise Ethemi yer aldı…

Başakşehir maçında ismi tahtaya ilk yazılan oyunculardan Sokol, Metehan ve Marlos hamle oyuncuları olarak kulübeye çekilirken, Soner ise cezalı, Ahmet Oğuz da sakat olduğu için bu maçın kadrosuna alınmadı…

Özetlersem; Omeroviç rotasyon konusunda gemileri yakmış, özellikle de hücum bölgesindeki tercihini agresif oyunculardan yana kullanmış…

Sürekli puan kayıpları ve yeniler ister istemez Omeroviç’i rotasyona zorluyor…

Çaykur Rizespor ise özellikle iç sahada kaybetmeyen ve İlhan Palut’un kendine has futbol kültürü ile üst sıralara, dahası Avrupa’ya gitme hayaliyle oynuyor maçlarını…

İki takım oyuncuları, yağan yağmur nedeniyle ağırlaşan bir zeminde mücadele etmek zorunda kaldılar…

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takımda ciddi pozisyon buldular…

Konyaspor Prip’le iki kez yokladı Rize kalesini, ancak Gökhan, bu pozisyonlarda iyi yer tuttu...

Çaykur Rizespor ise ilk çeyreğin sonlarında Konyaspor kalesinde Varesanoviç ve Benhur’la pozisyonlar bulurken, yeşil-beyazlı ekibin yenilerinden Damjanoviç, takımı adına önemli bir müdahale ile ev sahibi takıma gol sevinci yaşatmadı…

İki takımın da kontrolü elden bırakmadığı müsabakada, Konyaspor biraz daha oyuna ağırlığını koyarken, Çaykur Rize takımının kontralarla ve uzun toplarla skoru değiştirme çabasına konuk takım savunması izin vermedi…

Maçın 20’den sonraki bölümlerinde Konyaspor, Cicaldao ile Çaykur Rizespor ise Benhur’la skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi…

Topa daha çok sahip olan Konyaspor, kısa paslarla rakip sahada varlığını hissettirirken, zaman zaman da yapılan hatalarla zor durumu düştü…

30. dakikada Konyaspor kalecisi Slowik’in inanılmaz hatasını Cebrail kapattı ve sakatlanma pahasına, Gaich’in ayağındaki topu kornere atarak, arkadaşlarının da rahat bir nefes almasına neden oldu…

Maçın ilk 45’inde, daha önceki maçlara oranla vites yükselten bir Konyaspor izledik…

Şunu net ifade etmek gerekirse, ilk yarının sonunda iki takımda içeriye önde girebilirlerdi, ancak Çaykur Rizespor’dan kaleci Gökhan ile Konyaspor’dan Damjanoviç ile Cebrail’in hamleleri, ilk 45’in 0-0’la geçilmesine neden oldu.

İKİNCİ YARI

İkinci yarı başladığında Çaykur Rizespor daha çok baskılı oynayarak, gol arayan taraf oldu…

Konyaspor ise ikinci yarının başlarında Çaykur Rizespor’un baskılı oyununu kıramayınca, rakip kaleye gitmekte de zorlandı…

Konyaspor bu yarıda 54’de Prip’le Çaykur Rizespor kalesini yokladı, ancak sonuç alamadı…

İkinci yarının ilk çeyreğinde evsahibi takımın baskılı oyunu, Konyaspor’un savunmada kalmasına neden olurken, yeşil-beyazlılar yakaladıkları kontralarla gol aradılar…

60’da Oğulcan, daha sakin kalabilse ya da topun altına girebilse Konyaspor’u öne geçirebilirdi…

Ama, şu bir gerçek ki, ikinci yarıda oyunu tutan Çaykur Rizespor oldu…

Omeroviç’in 69’da Sokol, 71’deki Marlos hamleleri işe yaradı ve Konyaspor net pozisyonlar bulurken, bir topu da direkten döndü…

Oyuna girer girmez, Sokol ve Marlos Çaykur Rizespor kalesinde ciddi tehditler oluşturdular…

Oyunun son bölümlerinde akıl almaz ve üst üste pozisyonlar kaçırdı Konyaspor ve bana göre 3 puanı bırakan taraf oldu…

Konyaspor bu oyunuyla ileriye dönük bir umut verdi mi? derseniz, lige tutunabilme adına umutları yeşertti…

Ve bir şey daha söylemek gerekirse; Konyaspor’a yeni katılan oyunculardan Ethemi’nin haricindeki Ndao başta olmak üzere, kaleci Slovik ile önündeki Damjanoviç benden geçer not aldılar.