Emre Belözoğlu'ndan acıklı itiraf: Fransa'da 2 oyuncu ile anlaştık kilisede 1 kişi öldürüldü İngilizce öğretmeni öldürüldü gelmediler

Bahar Yıldırım
Emre Belözoğlu'ndan acıklı itiraf: Fransa'da 2 oyuncu ile anlaştık kilisede 1 kişi öldürüldü İngilizce öğretmeni öldürüldü gelmediler
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu transfer konusunda anlaştıkları iki ismin yapılan saldırılar sonrası can güvenliklerinden endişe ederek transferi iptal etmeleri üzerine Fransız basınını dezenformasyonla suçladı.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nün teknik direktörü Emre Belözoğlu ön anlaşmaya vardıkları iki yabancı futbolcunun can güvenliklerinden endişe ederek transferden son anda vazgeçmeleri sonrası acı bir itirafta bulundu.

"KOŞA KOŞA GELİRLER"

Türkiye’nin dünyanın en güvenli yeri olduğunu sanan Emre Belözoğlu, “Fransa’da iki oyuncuyla anlaştık. Fransa’daki en büyük gazeteler kilisede öldürülen bir insanın devamlı haberini yapıyor. Bugün de bir İngilizce öğretmeninin öldürüldüğüne dair haberler var. Ne yazık ki dezenformasyonla Türkiye aleyhine haberler yapıyorlar. Oyuncuların eşleri etkileniyor. İnsanlar, Türkiye’nin dünyanın en güvenli ülkesi olduğunu bilseler burayı tercih ederler. Burayı bilseler koşa koşa gelirler” İfadelerini kullandı.

GÜVENLİ SANDIĞI ÜLKEMİZDE BİR HAFTADA NELER OLDU

Emre Belözoğlu’nun dünyanın en güvenli yeri diyerek yabancı futbolcuları davet ettiği ülkemizde son bir haftada yabancılara karşı iki saldırı gerçekleşti.

PAZAR AYİNİ SIRASINDA KİLİSEYE SALDIRILDI

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini yapıldığı sırada yüzleri maskeli iki kişi gizlice kiliseye girmiş ve ibadet eden insanların üstüne ateş açtı. Yapılan bu saldırıda yaralanan 1 kişi hastanede hayatını kaybetti.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ TRAFİKTE ÖLDÜRÜLDÜ

Kartal’da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay okuldan çıkıp arabasıyla evine doğru gittiği sırada bir taksici tarafından önü kesilmiş ve vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle vefat etti.

ÇALIŞTIĞI KULÜBÜN BAŞKANI HAKEM DÖVDÜ

Öte yandan Emre Belözoğlu’nun şu anda çalıştırdığı kulübün eski başkanı olan Faruk Koca hakem kararlarını beğenmemesi sonrası maç sonunda sahanın içine girerek Halil Umut Meler’i darp etmiş ve bu yüzden hapse girmişti.

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