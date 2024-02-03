36 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolu bıraktı

Kaynak: AA
36 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolu bıraktı
Son olarak Çin Süper Ligi takımlarından Shandong Taishan'da oynayan Marouane Fellaini, aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

36 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “18 yıllık kariyerimin ardından profesyonel futbolu bıraktığımı duyuruyorum.” ifadesini kullandı. Fellaini, Standard Liege, Everton ve Manchester United formaları giydikten sonra 2019 yılında Çin’e transfer olmuştu.

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Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Fellaini, ikişer kez Belçika Pro Lig ile Çin Kupası, birer kez de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupa ve Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadıProfesyonel kulüp kariyerinde 580 maçta 118 gol atan Fellaini, Belçika Milli Takımı ile de 87 maça çıktı ve 18 kez ağları sarstı.

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