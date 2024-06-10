Ali Koç'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Seçim bitti, kazanan Fenerbahçe oldu…

Eyvallah…

Seçime giren iki adaydan kazanan Ali Koç 16.464 oy alarak koltuğa otururken, 10.483 oyla seçimi kaybeden Aziz Yıldırım köyüne döndü…

Aziz Yıldırım için, başkanlık anlamında Fenerbahçe defteri yüzde yüz kapandı mı?

Bilemiyorum…

Ama, şunu söyleyebilirim; Aziz Yıldırım gibi bir adam, bu gömleği bir daha sırtına geçirmez…

Çünkü, her ne kadar belli etmese de kırıldığı yüzünden belliydi…

Tabii ki, burada verilen birlik-beraberlik sözlerinin arkasında ne kadar durulur ya da ne kadar dururlar şimdiden kestirmek mümkün değil…

Çünkü, seçim öncesinde adayların birbirlerini acıtan söylemlerini, zaman zaman bel altı vuruşlarını, dahası birbirlerinin geçmişlerini pazara dökmelerini de unutmamak lazım!

Diller zehirliydi!

Seçim bittikten sonra birbirlerine uzattıkları, zeytin dalı mı, zehirli çiçek mi, bekleyip göreceğiz…

Özellikle Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı ikilisi, Ali Koç’un başını ağrıtacak gibi duruyor…

Seçim sonrasında Acun Ilıcalı’nın Aziz Yıldırım konusunda kurduğu cümleler, hiç de yabana atılacak cümleler değil…

“Benim gözümde güç birliği seçim süresinde keşke güzelliklerle olsaydı. Bugün seçim bittikten sonra bu gördüğünüz görüntü benim açımdan yüzde 100 inanacağım bir görüntü değil” ifadelerinde bulunan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a açtığı davadan vazgeçer mi?

Bilemiyorum…

Ama Acun Ilıcalı yine de açık kapı bırakarak, “inanmam için bundan sonraki süreç önemli” demiş…

Aziz Yıldırım’a kapılarını tamamen kapatmış değil…

Önümüzdeki günler de neler olur bekleyip görmekte yarar var…

Ancak, şunu da ifade etmem gerekirse, Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a bu anlamda çok büyük sorumluluk düşüyor…

Fenerbahçe’nin çıkarlarına ve Fenerbahçe düşmanlarına karşı bu ikiliyi bir masanın etrafında toplayabilir ve ikili arasında bir mutabakat sağlayabilir…

Sonuçta bu insanlar, kurdukları cümlelerinin en sonunda “Her şey Fenerbahçe için” diye sloganlar atıyorlarsa, Ali Koç, gerçekten ister ise bu sorunu çözer…

Ali Koç, Ilıcalı ile Yıldırım’ın arasında mı kalır, yoksa aralarını mı bulur?

Özetlersem; Ali Koç’un işi bu anlamda işi zor…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Köre renkleri anlatmaya çalışmak” gibi ağır bir işi olacak…

Benim düşüncem böyle.