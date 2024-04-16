Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ABD'den ünlü isimle yaptığı paylaşım olay oldu. 'Eğlenmek istiyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eşi Nevbahar Koç, ABD'de arkadaşları ile bir partide buluştu. Yaptığı paylaşım gündem oldu.