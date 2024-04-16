Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ABD'den ünlü isimle yaptığı paylaşım olay oldu. 'Eğlenmek istiyoruz'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, ABD'de katıldığı partinin fotoğraflarını paylaştı.
Nevbahar Koç'un birlikte eğlendiği arkadaşı ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher'di.
Koç'un paylaşımını ilk begenenler Caroline Koç ve Begüm Şen oldu.
Koç ve yakın arkadaşı Cher ve mücevher tasarımcısı Lore Rodkin davet edildikleri parti öncesi yemek yediler
Nevbahar Koç paylaşımında “Merhaba ben Nebi. İstanbul’u temsil ediyorum. Ve arkadaşlarımla birlikte parti aşığıyım. Sohbet edip eğlenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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