Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç Monaco'nun yıldızına sövdü!

EuroLeague'nin 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'yu konuk etti.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz, 86-74 kazanmayı başardı ve başantrenör Sarunas Jasikevicius başında ilk maçtan galip ayrıldı.

Ayrıca Fenerbahçe, EuroLeague'deki 2 maç mağlubiyet serisine de son vermiş oldu.

Bu mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, mücadeleyi takip edenler arasındaydı.

MONACO'NUN YILDIZINA SÖVDÜ

Kerim Rahmi Koç, yaşanan bir pozisyona çok sinirlendi ve ayağa kalkıp Monaco'nun oyuncusu Mike James'e küfür etti.

Bu video sosyal medyanın gündemine otururken, paylaşım rekoru kırdı.