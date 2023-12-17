Türk finalinde kazanan belli oldu: VakıfBank'ı yenen Eczacıbaşı Dünya Şampiyonu

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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde iki Türk takımı tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu.

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın son gününde Türk finali vardı.

Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank tarihte ilk kez bu organizasyonun finalinde karşı karşıya geldi.

24 dakika süren ilk seti 25-19'luk skorla VakıfBank kazandı, 1-0 öne geçti.

26 dakikalık ikinci set büyük çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit 25-23 ile setlere denge getirdi: 1-1.

30 dakika süren 3. setin galibi 25-23'le Eczacıbaşı Dynavit oldu, 2-1 öne geçti.

27 dakikalık mücadeleye sahne olan dördüncü seti VakıfBank 25-23 kazandı ve durum 2-2'ye geldi.

Şampiyonun belirleneceği altın seti 15-9 üstün tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit maçı 3-2 kazanıp tarihinde üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Eczacıbaşı 2015 ve 2016'da bu mutluluğa ulaşmıştı.

Eczacıbaşı; FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı altın madalya ile tamamlarken, VakıfBank ikincilikle yetindi, gümüş madalya aldı.

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