Ali Palabıyık hangi gizli gücün hakemler üzerinde etkili olduğunu açıkladı

Palabıyık, kariyerinin başladığı 1461 Trabzonspor - Galatasaray maçını anlattı:

Ben bir penaltı verdim. Gözümün önünde olan pozisyon, 1461 Trabzon lehineydi ve penaltı dedim. Kulaklıktan bana 'penaltı değil' diye ses geldi. Tüm tecrübemi sorguladım. Sabri bana itiraz ediyordu ama benim beynim durdu. O an Sabri'yi bile fark etmedim.

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Eski hakem Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de oynadığı bir maçta yaşanan pozisyonu da açıkladı. Palabıyık şöyle dedi:

Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki Robin van Persie-Dusko Tosic pozisyonunda o zaman VAR sistemi yoktu. Keşke VAR olsaydı diyebileceğim bir maç. Tosic'in hareketinden önce Robin van Persie'nin bir hareketi var. Biz, hakem ekibi olarak bunu görmedik. Keşke görseydik de bana yardım etselerdi. Tosic'in kafa atmaya kalkması bile kırmızı kartlık bir harekettir.

TRABZON 2-1 KAZANDI

Kariyerinin biteceğinden korktuğunu dile getiren Palabıyık, "Bize hep 'yanlış karar verirsen kariyerin biter', 'o statta çıkamazsın' gibi sözler söylenmiş ve o verdiğim penaltı gol oldu. Trabzon 2-1 kazandı, Galatasaray'ı eledi. Ben o korkuyla maçı bitirdim. Maçtan sonra pozisyonu tekrar izledik ve gördük ki penaltı doğruymuş. Benim kariyerim ondan sonra yükseldi zaten" şeklinde konuştu.

İSTEDİKLERİ HAKEMİ BİTİRİYORLAR

Ali Palabıyık'ın röportajından başka dikkat çekenler şunlar:

Hangi renge hata yaptığın çok önemli. Siyasi olarak kim güçlü çok önemli. Siyasetçe güçlü takımlarımız, istedikleri hakemi istedikleri zaman hakemliği bitiriyorlar.

Ricardo Quaresma, Emre Belözoğlu, Caner Erkin gibi futbolcular hakemi baskı altına alıyordu. Hoca olarak da Fatih Hocamı ilk sıraya koymazsam olmaz.

Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra Mehmet Büyükekşi ile odasında konuştum. Hoş olmayan konuşmalar yaşadık.