Trabzonspor Fenerbahçe maçı için flaş taraftar kararı

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı için flaş taraftar kararı
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk ekibin taraftarı alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Konuk ekibin şampiyonluk yarışındaki, ev sahibinin de 3.'lük mücadelesindeki kaderini belirleyecek karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da Papara Park Stadı'nda oynanacak.

Dev karşılaşma öncesi flaş bir karara imza atıldı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için toplanan İl Güvenlik Kurulu; Fenerbahçe taraftarının maça alınmamasına karar verdi.

Böylece Sarı-Lacivertli ekip zorlu deplasmanda taraftar desteğinden mahrum kalacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personelinin görev yapacağı açıklandı.

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