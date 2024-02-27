Ahmet Çakar'dan Süper Kupa Finali hakkında bomba iddia. Meğer Büyükekşi kendi cebini düşünmüş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali’nin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanmasına karar verdi.

Süper Kupa Finali’nin 28.965 kişi kapasiteli Şanlıurfa 11 Nisan Stadı’nda oynanacak olması taraftarların tepkisini çekerken Ahmet Çakar’dan bomba bir iddiada bulundu.

Canlı yayında, "Türk futbolunu yönetenler için adalet değil koltukları daha önemli Türk futbolunu yönetenlerin başta aşağı pılını pırtını toplayıp gitmeleri lazım" diyen Ahmet Çakar Süper Kupa Finali hakkında "Büyükekşi'nin holdingi Urfa'da yeni bir iş yeri açıyor Bu yüzden Süper Kupa Finali'ni Urfa'ya verdi!" ifadelerini kullandı.