Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi. Takım kaptanıyla kavga etti

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi. Takım kaptanıyla kavga etti
Konyaspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile yollarını ayırdı.

Konyaspor'un antrenmanında kaptan Guilherme ile bir dönem Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre arasında tartışma yaşanmıştı.

Yaşanan gerginlik sonrası Gökhan Töre takımdan apar topar gönderildi.

Teknik direktör Fahrudin Omerovic de konu ile ilgili, "İstemediğimiz bir olaydı. Kendisi mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini ifade etti. Benim kimseyle problemim yok. Olay sonrası artık önümüze bakıyoruz" dedi.

Yeşil-Beyazlı kulüp de Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Gökhan Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Gökhan Töre'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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