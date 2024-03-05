Kulislerde başkan adaylığı için konuşulan tek isim. Büyükekşi'nin yerine Mustafa Eröğüt

Süper Lig ve 1. Lig için düzenlenen yayın ihalesini yeterli teklif gelmedi diyerek iptal ettikten 1 gün sonra mevcut yayıncı beIN Sports ile 182 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardığını duyuran TFF’de sular durulmuyor.

TFF Başkanlığı boyunca verdiği pek çok tartışmalı karar ile gündem olan ve kulüpler tarafından istifası istenen Mehmet Büyükekşi hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek olan EURO 2024 sonrası istifa edeceği öne sürülen Mehmet Büyükekşi’nin yerine kulislerde konuşulan isim belli oldu.

Halihazırda TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüten Mustafa Eröğüt’ün Büyükekşi’den sonra TFF Başkanı olacağı iddia ediliyor.

MUSTAFA ERÖĞÜT KİMDİR

Acıbadem Sağlık Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olan Eröğüt, 6 yıldır sağlık sektöründe üst düzey yöneticilik yapıyor.

UZUN YILLAR SPOR YÖNETİCİLİĞİ YAPTI

ABD’de Ithaca College’de İşletme yönetimi eğitimi aldı. Spor yönetimi alanında ise yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği alanında doktora bölümlerinden mezun oldu.

17 yıldır aktif olarak spor yöneticiliği yapan Mustafa Eröğüt, kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Akademisi’nde idari koordinatörlükle başlamış. Sonrasında sırasıyla İBB Profesyonel Futbol Takımı İdari Direktörlüğü, Baker Tilly Güreli Denetim Asistanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Departmanı’nda Direktörlük ve Milli Takımlar Direktörlüğü, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde CEO’luk ve Asbaşkanlık görevlerini üstlendi.

BİLAL ERDOĞAN'IN KARTAL İMAM HATİP'TWN ARKADAŞI

Mustafa Eröğüt ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yakın arkadaşı.

Mustafa Eröğüt’ün annesi Mukaddes Eröğüt lisenin tarihçesinde önemli bir yere sahip. Okulun web sitesindeki tarihçe bölümünde Mukaddes Eröğüt’ün adının da geçtiği bölüm şöyle:

“Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde verilen eğitimin kalitesi, çocuklarını söz sahibi bireyler olarak yetiştirmek isteyen velilerin dikkatini çekti. Bu dönemde Okul Müdürü Mustafa Gözübüyükoğlu’nun fedakâr ve azimli çalışmaları neticesinde bir araya gelen birçok değerli veli, okulun daha etkin bir hale gelebilmesi için adeta seneler süren geceli gündüzlü bir çalışmanın mimarı olmuştur. Okul Koruma Derneği Başkanlığı’nı değerli sanayici Abdullah Sarımermer’in, Okul Aile Birliği Başkanlığı’nı Prof. Dr. Cevdet Küçük’ün üstlendiği bu dönemde, Mukaddes Eröğüt, Methiye Sarımermer, Saba Şanlı, Ruhsar Turalı, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Hakkı Şanlı, Feyzullah Kıyıklık, Fevzi Şensoy, Mehmet Çakır gibi velilerin maddî manevî katkılarıyla Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, kısa zamanda her türlü çağdaş eğitim imkânının öğrencilerin hizmetine sunulduğu bir eğitim yuvası haline geldi.”

MEHMET ALİ AYDINLAR'IN DAMADI

Eröğüt, ayrıca Mehmet Ali Aydınlar’ın kızı Zeynep Aydınlar ile 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi. O dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin vefatı nedeniyle sade bir şekilde yapılan nikahın şahitliklerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Emin Baş üstlendi. Nikahı dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.