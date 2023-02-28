Rende Sitesi'nin sahibinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen Rende, avukatların itirazı üzerine Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşlı olması ve birçok hastalığının bulunması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Rende'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Belirlenen adresteki evde yakalanıp gözaltına alınan Arif Sami Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rende, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Arif Sami Rende, savcılık ifadesinde, sitenin B bloğu kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiası üzerine, "Önceki beyanlarıma ekleyeceğim bir şey yoktur. Üzerime atılı iddia tamamen hatalıdır.

Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur. Kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi" ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları olduğunu da belirten Rende, "Bu hususun da gözetilmesini talep ediyorum. Hakimliğinizce serbest bırakılmamı talep ederim" dedi. (DHA)