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Takipsizlik veren savcıyla ilgili flaş gelişme! Kolonları kesildiği iddia edilen Rende Sitesi’nde 105 kişi yaşamını yitirmişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:01
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Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Takipsizlik veren savcıyla ilgili flaş gelişme! Kolonları kesildiği iddia edilen Rende Sitesi’nde 105 kişi yaşamını yitirmişti
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izniyle savcı hakkında inceleme başlatılıp müfettiş görevlendirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

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