Erman Toroğlu'ndan ortalığı sallayacak açıklama: Şu anda hangi takımın şampiyon olacağına karar verildi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonraki olayları değerlendirirken çarpıcı bir iddiada bulundu.

Toroğlu, maçın hemen ardından A Spor'daki programında "Bu maçı yarıda kesmeliydi. Halil Umut Meler bırakamadı. Yardımcısına madde geldi. Ey TFF bunu sağlayan sensin. Neden başka hakem vermedin TFF? Bu maçı bu çocuk istemiyordu zaten. Hale bam. O federasyonu o MHK'yi tebrik ederim. Ne konuşacağız abi bu maçla ilgili, ben konuşmayacağım. Yazık günah ya. Niye verdiniz bu çocuğa bu maçı? Kendiniz bilmiyorsunuz bu işi. İnsanları birbirine öldürteceksiniz. Maçtan sonra o tribünden atlayanlar bıçak soksaydı ne olacaktı ya? Futbolculara vurdular. Buna çanak tutanlar kimler. Lanet olsun ya. Yorum morum yapmayacağım ya. Lanet olsun size. İlla birilerinin ölmesi mi lazım. Alın şampiyonluğunuz sizin olsun. Katliam olacaktı ya" diye konuşmuştu.

Toroğlu, katıldığı bir başka programda ise "Şu anda hangi takımın şampiyon olduğuna karar verildi" iddiasında bulundu.

Daha sonra da üstüne basa basa bu takımı bilmediğini belirten Toroğlu, "Görüntüye bakıyorum, çok enteresan olaylar var. Öyle bir oynanıyor ki anam, anam, anam.. Yani hocam Türkiye şöyle bir ülke oldu ya. Yapanın yanına kar kalıyor. Peki şampiyon olacak takım bunu biliyor mu? Onu da bilmiyorum ama tahmin ediyorum" dedi.

