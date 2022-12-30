Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi

Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen ile AKP'ye geçmesi çok tartışılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi arasındaki polemik devam ediyor.

TÜRKŞEN'DEN ÇELEBİ'YE SERT TEPKİ

Eski kumpas mağduru Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz aylarda AKP’ye katılması üzerine eski silah arkadaşları tarafından sert eleştirilmişti.

Ali Türkşen katıldığı bir yayında son olarak Çelebi’ye yine çok sert tepki gösterdi.

“KÖPEK BALIKLARININ YANINDA DOLAŞIRSAN BİR GÜN KENDİNİ MİDESİNDE BULUVERİRSİN”

“Bir zamanlar kardeşimiz diye hitap ettiğimiz AKP milletvekili Vural Avar’ın vefatı üzerine ‘Ben aslında şunu yaptım, bunu yaptım’ diyor. Artık ismini dahi anmak istemiyorum. Hitaplar ‘komutanım’dan ‘Anlat bakalım birader’e dönmeye başladı. O da bu orman kanunları içerisinde yaşamaya çalışıyor. Güçlünün yanında olarak küçük balıklıktan büyük balıkların yanında yaşamaya çalışıyor. Sen geyiksen her zaman geyiksin. Gidip aslanın yanında durursan o aslan seni yer. Köpek balıklarının yanında dolaşırsan bir gün kendini midesinde buluverirsin. Biz de diyoruz ki o tarafta değiliz, onu da beceremiyoruz.”

VURAL AVAR POLEMİĞİ

Mehmet Ali Çelebi ile Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen arasında cezaevinde hayatını kaybeden Vural Avar’a ‘sahip çıkma’ polemiği yaşanmıştı.

“BANA MESAJ ATMA”

Mehmet Ali Çelebi’ye yanıt veren Balyoz kumpası mağdurlarından Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen “Bana özelden mesaj atma” dedi.

Ali Türkşen’in paylaşımı şöyle: