30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi

Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi

Kardak kahramanı, emekli Albay Ali Türkşen ile AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi arasında sosyal medyadan süren polemik devam ediyor. Son olarak Türkşen Çelebi’ye yine sert sözlerle yüklendi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:45
Takip Et

Ali Türkşen AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi

Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
+
Aa
-

Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen ile AKP'ye geçmesi çok tartışılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi arasındaki polemik devam ediyor.

TÜRKŞEN'DEN ÇELEBİ'YE SERT TEPKİ

Eski kumpas mağduru Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz aylarda AKP’ye katılması üzerine eski silah arkadaşları tarafından sert eleştirilmişti.

Ali Türkşen katıldığı bir yayında son olarak Çelebi’ye yine çok sert tepki gösterdi.

“KÖPEK BALIKLARININ YANINDA DOLAŞIRSAN BİR GÜN KENDİNİ MİDESİNDE BULUVERİRSİN”

“Bir zamanlar kardeşimiz diye hitap ettiğimiz AKP milletvekili Vural Avar’ın vefatı üzerine ‘Ben aslında şunu yaptım, bunu yaptım’ diyor. Artık ismini dahi anmak istemiyorum. Hitaplar ‘komutanım’dan ‘Anlat bakalım birader’e dönmeye başladı. O da bu orman kanunları içerisinde yaşamaya çalışıyor. Güçlünün yanında olarak küçük balıklıktan büyük balıkların yanında yaşamaya çalışıyor. Sen geyiksen her zaman geyiksin. Gidip aslanın yanında durursan o aslan seni yer. Köpek balıklarının yanında dolaşırsan bir gün kendini midesinde buluverirsin. Biz de diyoruz ki o tarafta değiliz, onu da beceremiyoruz.”

VURAL AVAR POLEMİĞİ

Mehmet Ali Çelebi ile Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen arasında cezaevinde hayatını kaybeden Vural Avar’a ‘sahip çıkma’ polemiği yaşanmıştı.

 

“BANA MESAJ ATMA”

Mehmet Ali Çelebi’ye yanıt veren Balyoz kumpası mağdurlarından Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen “Bana özelden mesaj atma” dedi.

Ali Türkşen’in paylaşımı şöyle:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Z kuşağı kararını verdi
2
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
3
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
4
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
5
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
6
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi
7
﻿Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi
﻿Taliban'ın kadınlara üniversite yasağına profesör gözyaşlarıyla diplomasını yırtarak tepki gösterdi
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu
﻿Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu
﻿Kars'taki Lavaş Gölü soğuk havanın etkisiyle dondu
﻿Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
﻿Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
﻿Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
﻿Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz
﻿Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz
﻿Eşine şantaj yapanı öldüren sanığa verilen cezaya itiraz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.