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  • 4 yıllık milletvekili Çelebi AKP'ye geçince kendini devlet adamı ilan etti. FETÖ ve PKK ile mücadele edeceğim diye AKP'y

4 yıllık milletvekili Çelebi AKP'ye geçince kendini devlet adamı ilan etti. FETÖ ve PKK ile mücadele edeceğim diye AKP'ye geçtikten sonra bakın ilk kimi hedef aldı

CHP’den 1 yıl geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Ben Mehmet Ali Çelebi değilim, AKP'den gelen teklifi kabul etmedim" dedi. Mehmet Ali Çelebi, "Sen bir Çelebi olamazsın. Çelebi devlet adamıdır" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:37
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4 yıllık milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçince kendini devlet adamı ilan etti

4 yıllık milletvekili Çelebi AKP'ye geçince kendini devlet adamı ilan etti. FETÖ ve PKK ile mücadele edeceğim diye AKP'ye geçtikten sonra bakın ilk kimi hedef aldı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yaptığı basın açıklamasında, AKP'den teklif aldığını ancak reddettiğini “Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var.” Sözleriyle açıklamıştı.

Özcan’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Her partiye saygı duyuyorum. AKP’nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim. Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim. Menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim”

CHP’den istifa edip bağımsız olduktan sonra Memleket Partisi’ne geçen ve oradan da istifa ettikten bir süre sonra AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi, Tanju Özcan’a Twitter üzerinden şu sözlerle yanıt verdi:

“Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür.”

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yusuf
21.10.2022 21:15
çok komiksin çelebi  
 
vatandaş
21.10.2022 21:02
Gelecek nesillerin seni çok iyi biri olarak tanıyacaklarını düşünmüyorum.  
 
Okur
21.10.2022 20:49
Hiç güleceğim yoktu. :))))))))))))))  
 
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