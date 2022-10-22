Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı

FETÖ’nün Ergenekon kumpasında 3.5 yıl hapis yatan Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye geçti.

Milletvekili seçildiği CHP’den ayrılıp önce Memleket Parti'sine katılan ardından oradan da istifa ederek AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin silmeyi unuttuğu bir tweeti ortaya çıktı.

Çelebi’nin 2016’da attığı, “Şehide kelle diyen anlayışın sırıtık pişmiş kelleri” tweeti bir vatandaş tarafından Çelebi’ye hatırlatıldı.

Vatandaş, “Bu tweeti silmeyi unutmuşsunuz. Yanlış anlaşılmasın sonra sayın vekilim” tweeti sonrası Çelebi tweetini sildi.