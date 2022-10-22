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  • Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kald

Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı

AKP’ye katılan Çelebi, bir vatandaşın hatırlatması üzerine silmeyi unuttuğu bir tweetini daha apar topar sildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:28
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Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı

Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
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FETÖ’nün Ergenekon kumpasında 3.5 yıl hapis yatan Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye geçti.

Milletvekili seçildiği CHP’den ayrılıp önce Memleket Parti'sine katılan ardından oradan da istifa ederek AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin silmeyi unuttuğu bir tweeti ortaya çıktı.

Çelebi’nin 2016’da attığı, “Şehide kelle diyen anlayışın sırıtık pişmiş kelleri” tweeti bir vatandaş tarafından Çelebi’ye hatırlatıldı.

Vatandaş, “Bu tweeti silmeyi unutmuşsunuz. Yanlış anlaşılmasın sonra sayın vekilim” tweeti sonrası Çelebi tweetini sildi.

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yerli milli
22.10.2022 14:02
kendisi gibi bir sürü akp li var. geçmişte erdoğana neler neler söylediler...sonra ne oldu? kraldan çok kralcı oldular.  
 
Bgün
22.10.2022 13:47
Bu sözleri söyleme de yazmak ta hepsi kötü ve nahoş.Benim şehitim Aslan. Benim şehidim bu toprakları bana vatan olarak emanet eden aslan yüreklilerdir.Bizlere şehide saygısızlık yakışmaz.  
 
UTANÇ DUYGULARIYLA YAŞAYIN AMA UNUTMAYIN.
22.10.2022 13:44
OKUDUKÇA UTANIR UTANIYOR INSAN.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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