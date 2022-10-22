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  • AKP'nin yeni devlet adamı Mehmet Ali Yeniçağ'ı engelledi. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yokmuş

AKP'nin yeni devlet adamı Mehmet Ali Yeniçağ'ı engelledi. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yokmuş

Ergenekon mağduru ve eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçişi gündemdeki sıcaklığını korurken, Çelebi gelişmeleri tüm gerçekliği ile haberleştirerek kamuoyunun bilgisine sunan Yeniçağ Gazetesi'ni sosyal medya üzerinden engelledi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:28
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Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yokmuş. Yeni devlet adamı Mehmet Ali Yeniçağ'ı engelledi

AKP'nin yeni devlet adamı Mehmet Ali Yeniçağ'ı engelledi. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi yokmuş
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İlk olarak İzmir’den CHP’nin oylarıyla seçilerek Meclis’e giren, oradan da Memleket Partisi’ne katılan Ergenekon mağduru ve eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçişi şaşkınlık yaratmıştı. Yeniçağ Gazetesi bu sürece ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmiş, kamuoyunun bilgisine sunmuştu. Yeniçağ Gazetesi'nin habercilikteki kararlılığından rahatsız olan Çelebi, gazeteye ait kurumsal Twitter hesabını engelledi.

ÇELEBİ'NİN U DÖNÜŞÜ

Ergenekon kumpasında 41 ay hapis yatan eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi, ilk olarak İzmir’den CHP’nin oylarıyla seçilerek Meclis’e girmiş, buradan ayrıldıktan sonra Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne katılmıştı. Memleket partisinden de istifa eden Çelebi siyasette bir süre partisiz kamıştı. Bu süreçte adı Zafer Partisi ve İYİ Parti ile anılan Çelebi, AKP’ye katılma kararı aldığını duyurmuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında parti rozetini taktığı Mehmet Ali Çelebi'ye çocuk tavsiyesinde bulunması tartışma yaratmıştı.

ERDOĞAN’LA ÇELEBİ ARASINDA ‘ÇOCUK’ DİYALOĞU

Çelebi’nin dün kürsüde yaptığı konuşmanın ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelebi’ye “Senin çocuk kaç tane?” diye sormuş Çelebi ise “Bir tane efendim” diye yanıt vermişti. Çelebi, daha sonra eşini işaret edip “Doktora, kariyer…” ifadelerini kullanınca, Erdoğan “Olmaz ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmak. Sayıları artırmak lazım, Allah’tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var” demişti.

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Ali
22.10.2022 12:41
Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin,söylenecek çok söz var ama değmez  
 
Ateş oğlu 22.10.2022
22.10.2022 12:37
Bu gün engellersin peki yarın ne yapican senin gibi sahte Atatürkçüler o kadar çok varki yavrunun suratına nasıl bakican  
 
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