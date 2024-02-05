Ali Yerlikaya evinde ölü bulunan Kaymakam hakkında açıklama yaptı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 31 yaşındaki kaymakam Mesut Coşkun, bu sabah evinde ölü olarak bulundu.
Şoförünün kendisini makama götürmek amacı ile evine gittiği fakat ulaşamaması sonucunda polis ekipleri Kaymakam’ın konutuna girdi.
Polis ekipleri Kaymakam’ın başından silah ile vurulduğunu gördü. Coşkun’un cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak olay ile ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı.
Bakan’ın açıklaması şu şekilde: