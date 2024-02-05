Ali Yerlikaya evinde ölü bulunan Kaymakam hakkında açıklama yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya evinde ölü bulunan Kaymakam hakkında açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evinde başından vurularak ölü halde bulunan Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 31 yaşındaki kaymakam Mesut Coşkun, bu sabah evinde ölü olarak bulundu.

Şoförünün kendisini makama götürmek amacı ile evine gittiği fakat ulaşamaması sonucunda polis ekipleri Kaymakam’ın konutuna girdi.

Polis ekipleri Kaymakam’ın başından silah ile vurulduğunu gördü. Coşkun’un cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak olay ile ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

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