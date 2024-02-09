Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 bin 247 okul servisine ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 bin 247 okul servisine ceza yağdı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ocak ayı boyunca ülke çapında yapılan denetimler sonucunda 28 bin 781 okul servisinden 2 bin 247’sinin kurallara uymadığını ve ceza aldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Trafik Dedektifleri Projesi” ile çocuklara trafik güvenliğinin önemini öğrettiklerini söyledi.

Yerlikaya, her çocuğun trafik kurallarına saygılı olmasını istediklerini belirterek, "Biz de onların güvenliği için ülke genelinde bu yılın ocak ayında 28 bin 781 okul servisinde denetim gerçekleştirdik. 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ NEDİR?

Trafik Dedektifleri Projesi, çocuk ve gençlere trafik güvenliği bilinci aşılamayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis Eşleri Derneği ve OPET ortaklığında yürütülmektedir.

Proje kapsamında, 4-17 yaş arasındaki çocuk ve gençlere 9 ana konuda trafik eğitimi verilmekte ve onlara “Trafik Dedektifi” unvanı verilerek trafik kurallarına uymaları ve uymayanları uyarmaları teşvik edilmektedir.

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Proje ile trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması ve Türkiye’nin trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi hedeflenmektedir. Proje 2014 yılından bu yana devam etmekte olup, yaklaşık 7 milyon çocuk ve gence ulaşılmıştır.

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