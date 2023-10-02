Ali Yerlikaya teröristlere göz açtırmıyor. Arkanda dağ gibi Türk milleti var, dağ gibi Yeniçağ var

Bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya teröristlere göz açtırmıyor. Arkanda dağ gibi Türk milleti var, dağ gibi Yeniçağ var

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonrası polis teyakkuzda...Peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. İstanbul'daki 11 ilçede ve Kırklareli'nden düzenlenen operasyonlarda HDP'li il sözcüleri ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"BTÖ’YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ’NDE FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda: BTÖ’nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik #İstanbul’da 11 ilçemizde ve #Kırklareli’nde farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI VE DESTEKLERİYLE, SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİSEYE KADAR MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

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