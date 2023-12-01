Ekrem İmamoğlu’nun ilk rakibi İBB aday adaylığı başvurusu yaptı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Kerimoğlu başvurusunu CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yaptı.

KAYNAK: ANKA
Ekrem İmamoğlu’nun ilk rakibi İBB aday adaylığı başvurusu yaptı

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken adaylık yarışı hız kazandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı aday adaylığı için CHP İstanbul İl Başkanlığı'na başvuru dosyasını verdi.

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BİR İSTİFA DAHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yerel seçimlerde aday olmak üzere görevinden istifa etti.

Polat'ın henüz aday adaylığı başvurusunu yapmadığı öğrenildi.

İBB’den daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Hoba Belediye Başkanlığı adaylığı için İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan istifa etmişti.

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