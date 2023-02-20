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Alıç bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor

Alıç diğer ismiyle ekşimuşmula kalp hastalıklarına iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:56
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Alıç bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor

Alıç bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan alıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Alıç diğer ismiyle ekşimuşmulanın kalbi kuvvetlendirerek kalp hastalıklarına iyi geldiği vurgulandı.

KALP HASTALIKLARI NELERDİR?

Kalpte ortaya çıkan ve kalbe tesir eden herhangi bir sıkıntıyı ifade etmek için kalp hastalıkları kavramı kullanılır. Kalp hastalıkları arasında kan damar hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi), kalp ritim bozukluğu (aritmi) ve doğumla birlikte gelen kalp kusurlarını sayabiliriz. Biraz daha detaya inecek olursak, kalp hastalıklarını genel manada şu şekilde sıralayabiliriz:

Doğuştan gelen kalp hastalığı,

Koroner arter hastalığı, 

Kalp ritminin bozukluğu ile ortaya çıkan kalp hastalıkları,

Dilate kardiyomiyopati (Kalp karıncıklarının genişlemesi),

Miyokard enfarktüsü (Kalbin kas tabakasının oksijensiz kalması olarak tanımlanabilir),

Kalp yetmezliği. 

ALIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Alıç (ekşimuşmula) : Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır.

ALIÇ NASIL KULLANILIR?

Alıç, meyve şeklinde doğrudan tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle çay yapılarak tüketilebiliyor. Aynı zamanda kurutulmuş yapraklarıyla da çay yapılabilen alıç, bitkisel ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılıyor.

Alıcı, reçel ve marmelat haline getirilerek tüm yıl sofralarından eksik etmeyenlerin sayısı da hiç az değil.

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