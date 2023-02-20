Alıç bitkisi uykusuzluğa iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan alıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Alıç diğer ismiyle ekşimuşmulanun uykusuzluğu giderdiği vurgulandı.

UYKUSUZLUK NEDİR?

İnsomni yani uykusuzluk azalmış ve/veya kalitesiz yetersiz gece uykusu dolayısıyla gün içinde insan sağlığını, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen; yorgunluk, bitkinlik, öğrenme, konsantrasyon güçlüğü, aşırı sinirlilik hali ve bazı psikolojik belirtiler ortaya çıkaran önemli bir rahatsızlıktır.

ALIÇ NASIL KULLANILIR?

Alıç, meyve şeklinde doğrudan tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle çay yapılarak tüketilebiliyor. Aynı zamanda kurutulmuş yapraklarıyla da çay yapılabilen alıç, bitkisel ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılıyor.

Alıcı, reçel ve marmelat haline getirilerek tüm yıl sofralarından eksik etmeyenlerin sayısı da hiç az değil.

ALIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Alıç (ekşimuşmula) : Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır.