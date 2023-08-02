Alina Boz, sevgilisi Umut Evirgen ile aşk pozunu paylaştı

Oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithan Can Özer'le dört yıllık birlikteliğine nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le yeni bir ilişkiye yelken açtı. İkiliden Alina Boz sosyal medya hesabından aşkına dair paylaşımda bulundu.

Alina Boz, sevgilisi Umut Evirgen ile aşk pozunu paylaştı

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırdı.

Alina Boz ile Mithat Can Özer, 10 Temmuz’da ayrıldı. Kısa bir süre sonra da Umut Evirgen'le birlikte olduğuna dair haberler çıktı.

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İkiliden Alina Boz ardı ardına gelen aşk haberlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşklarını resmileştirmiş oldu.

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