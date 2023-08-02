Alina Boz, sevgilisi Umut Evirgen ile aşk pozunu paylaştı

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'a kalbini kaptırdı.

Alina Boz ile Mithat Can Özer, 10 Temmuz’da ayrıldı. Kısa bir süre sonra da Umut Evirgen'le birlikte olduğuna dair haberler çıktı.

İkiliden Alina Boz ardı ardına gelen aşk haberlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşklarını resmileştirmiş oldu.