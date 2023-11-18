Alina Boz'un Rus annesini görenler abla kardeş sandı. Güzelliği ile kızını gölgede bıraktı

Paramparça, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok projede rol alan ünlü isim Alina Boz başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yakın zamanda evlenecekleri konuşulan ünlü çift sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Alina Boz şimdi de annesi Olga Boz ile gündem oldu.

Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler gözlerine inanamıyor. Genç oyuncunun annesi ile fotoğraflarına sosyal medyada;gibi yorumlar yaptılar.'Güzellik genetikmiş', 'Abla kardeş gibiler', 'Annesi daha güzel', 'Güzellik mirasmış' gibi yorumlar yaptılar.

Rusya'nın başkenti Moskova doğumlu olan Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Annesi Rus olan Boz, baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni Türktür.