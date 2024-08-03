Alkışlar Galatasaray'a. Sahaya çıktılar Beşiktaş'ı alkışladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alkışlar Galatasaray'a. Sahaya çıktılar Beşiktaş'ı alkışladılar

Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 kaybettiği Süper Kupa maçında centilmenlik örneğine imza attı. Futbolcular, sahayı terk etmedi ve Beşiktaş'ın kupayı kaldırmasını alkışlayarak izledi.

Süper Kupa finalinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın galibiyet gollerini Immobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu attı.

KUPAYI KALDIRDI
Beşiktaş, kupasını aldı ve kaldırdı.

Galatasaray, Beşiktaş'ın kutlama yaptığı sırada büyük bir centilmenlik örneğine imza attı.

BEŞİKTAŞ'I İZLEDİLER
Galatasaraylı futbolcular, madalya alıp dağılmadılar ve Beşiktaş'ın kupayı kaldırmasını izlediler.

Futbolcular, bir süre Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı alkışladı.

Taraftarlar, 'bir alkış da Galatasaray'a' yorumlarını yaptı.

İşte o anlar:

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