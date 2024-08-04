Ucuz arsa arazi arayanlar dikkat. Uzman isim il il ilçe ilçe liste verdi

Toprak Yatırımcısı ve Danışmanı Aksel Melkonyan sosyal medya açıklamasında dönümü 60 bin -80 bin olan uygun fiyatlı arazilerin 4-5 sene vade ile alınıp daha sonra satılarak kar elde edilebileceğini söyledi.

Melkonyan uygun bütçeli arazilerin nerelerde olduğuna dair de bir liste paylaştı.

Konut kredilerinin yüksek olması nedeni ile birikimi bir ev almaya yetmeyen vatandaşlar yönünü arsa arazi ve tarla almaya çevirdi. Yatırımcının tercihinin değişmesi de 2024 yılında arazi satışlarında fırlama olmasına neden oldu.

Ucuz arazi araştıran vatandaşlara ise arazi danışmanı Aksel Melkonyan'dan geldi. Melkonyan arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyenler için dönümü 60-80 bin TL'ye alınacak yerleri listeledi.

Melkonyan bu bölgelerde yaşamayı düşünmeyenlerin arazi alıp uzun vadede satarak kar sağlayarak istedikleri yerden küçük imarlı yerler alabileceğini söyledi.

DENİZLİ -MANİSA- BİLECİK

DENİZLİ

-Denizli'de-Bekilli-Üçkuyu

-Denizli'de-Bekilli-Daşdemir

-Denizli'de-Bekilli-Gömce

-Denizli'de-Bekilli-Sırıklı

-Denizli'de-Acıpayam-Pınarbaşı mahallesi

-Denizli'de-Acıpayam-Yeşilyuva

-Denizli'de-Çal-Süller

-Denizli'de-Çal-Bahadırlar

-Denizli'de-Tavas-Baharlar

-Denizli'de-Bekilli-Poyrazlı

-Denizli'de-Çardak-Söğütlü

-Denizli'de-Tavas-Yorga

-Denizli'deSerinhisar-Yüreğil

-Denizli'de-Tavas-Ovacık

-Denizli'de-Çivril-Akçaköy

-Denizli'de-Kale-Gölbaşı

MANİSA

-Manisa'da-Demirci ve Köyleri

-Manisa'da-Kula-Sandal mahallesi.

-Manisa'da-Selendi-Karakozan

- Manisa'da-Selendi-Omurlar

-Manisa'da-Akhisar-Hanpaşa

-Manisa'da-Akhisar-Kocakağan

-Manisa'da-Gördes-Beğel mahallesi

BİLECİK

-Bilecik'te-Bozüyük-Karabayır

-Bilecik'te-Yenipazar-Kavacık

-Bilecik'te-Söğüt-Çatlı

-Bilecik'te-Söğüt-Küre

-Bilecik'te-Merkez-İlyasbey

-Bilecik'te-Mekez-Deresakarı

-Bilecik'te-Gölpazarı-Türkmen Köyü

-Bilecik'te-Pazaryeri-Karadede Köyü

-Bilecik'te-Osmaneli-Medetli Köyü

-Bilecik'te-Osmaneli-Oğulpaşa

-Bilecik'te-Osmaneli-Kızılöz Köyü

-Bilecik-Osmaneli-Belenalan Köyü.