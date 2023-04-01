Alkole büyük zam 

Editör: Ayşe MEMİŞ

Türkiye seçim havasına girdi. Vaatler havada uçuşuyor. Asgari ücretliye ve emekliye zam yapılacağı iktidar partisi tarafından her fırsatta dile getiriliyor. Ancak hükümet bütçe açığını kapatmak için benzin, alkol ve sigaraya zam üstünü zam yapmaya devam ediyor.

Bir kötü haberi de Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabınden verdi. Aybaş Twitter hesabından alkol grubu olan Pernod Ricard grubu içkilere 3 Nisan itibariyle yüzde 10-12 arası zam geleceğini duyurdu.

Zaten içki içenin fiyatından dolayı parmakla gösterildiği Türkiye'de bu zammın tüm alkol gruplarınca uygulanacağı tahmin ediliyor.

"ÖLÜMÜ GÖZE ALIP İÇECEĞİZ"

En ucuz alkollü içecek olan biranın bile yanına yanaşamadıklarını belirten dar gelirliler "Haftanın 6 günü yarış atı gibi koşup çalışıyoruz. Bir gün dinlenirken 2 bira içmek istiyor ama yanına bile yanaşamıyoruz. Tanesi 38 TL olmuş. Yanına fıstık da alsak. fiyat 50 TL oluyor. Ne içtik 1 tane bira" yorumunu yaptı.

Atık meyvelerden etil ürettiğini ve bununla da rakı, viski, cin, vokta yaptığını belirten bir kişi "Bu hükümet hepimizi kimyager yaptı. Haklarını inkar edemem. 100'lük rakı 695 TL'ye satılıyor. Ben 1 litre etili 80 TL'ye üretiyorum. Suyu, anasonu, şekeri derken bana maliyeti 100 TL'yi bulmuyor. 1 litre etilden 2.2 litre rakı üretiyorum. Bu benim evde üretim maliyetim. Kör olmayı da ölmeyi de göze alarak içiyorum. Bizi bu hale düşürenler utansın" dedi.