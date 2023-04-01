1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Alkole büyük zam 

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı ürünlerden biri olan alkol dev zam geliyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, twetter hesabından içkiye yüzde 10-12 arasında zam geleceğini duyurdu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 08:20
Takip Et

Alkole büyük zam 

Alkole büyük zam 
+
Aa
-

Editör: Ayşe MEMİŞ

Türkiye seçim havasına girdi. Vaatler havada uçuşuyor. Asgari ücretliye ve emekliye zam yapılacağı iktidar partisi tarafından her fırsatta dile getiriliyor. Ancak hükümet bütçe açığını kapatmak için benzin, alkol ve sigaraya zam üstünü zam yapmaya devam ediyor.

Bir kötü haberi de Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabınden verdi. Aybaş Twitter hesabından alkol grubu olan Pernod Ricard grubu içkilere 3 Nisan itibariyle yüzde 10-12 arası zam geleceğini duyurdu.

Zaten içki içenin fiyatından dolayı parmakla gösterildiği Türkiye'de bu zammın tüm alkol gruplarınca uygulanacağı tahmin ediliyor.

"ÖLÜMÜ GÖZE ALIP İÇECEĞİZ"

En ucuz alkollü içecek olan biranın bile yanına yanaşamadıklarını belirten dar gelirliler "Haftanın 6 günü yarış atı gibi koşup çalışıyoruz. Bir gün dinlenirken 2 bira içmek istiyor ama yanına bile yanaşamıyoruz. Tanesi 38 TL olmuş. Yanına fıstık da alsak. fiyat 50 TL oluyor. Ne içtik 1 tane bira" yorumunu yaptı.

Atık meyvelerden etil ürettiğini ve bununla da rakı, viski, cin, vokta yaptığını belirten bir kişi "Bu hükümet hepimizi kimyager yaptı. Haklarını inkar edemem. 100'lük rakı 695 TL'ye satılıyor. Ben 1 litre etili 80 TL'ye üretiyorum. Suyu, anasonu, şekeri derken bana maliyeti 100 TL'yi bulmuyor.  1 litre etilden 2.2 litre rakı üretiyorum. Bu benim evde üretim maliyetim. Kör olmayı da ölmeyi de göze alarak içiyorum. Bizi bu hale düşürenler utansın" dedi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
6
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
7
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Çorum'da kaza: 5 yaralı
﻿Çorum'da kaza: 5 yaralı
﻿Çorum'da kaza: 5 yaralı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.