Alkole büyük zam geldi. İnanılır gibi değil litresi 1200 TL oldu

Çalışanlara yapılan zamlar ceplere girmeden hükümet bütçe açığını kapatabilmek için akaryakıt ve tütün ürünlerinden sonra alkollü içeceklere de devasa zam yaptı. Yeni zamlara göre 100 cl’lik Chivas viski bin 200 lira oldu.

Alkole büyük zam geldi. İnanılır gibi değil litresi 1200 TL oldu

TELE1'in haberine göre, doların önlenemez yükselişi, bütçede oluşan açıklar vatandaşa zam olarak yansımaya devam ediyor. Seçim sonrası A'dan Z'ye hemen hemen her ürüne yapılan zamlar vatandaşları canından bezdiriyor.

Asgari ücrete yapılacak zam, memur ve emeklilere yapılacağı vaat edilen zamlar ceplere girmeden hükümetin yaptığı zamlarla mum gibi eridi.

Bugün akaryakıta ve tütün ürünlerine yapılan zamlardan sonra alkollü içeceklere de zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Chivas marka viskiyi da bünyesi altında barındıran Perno grubuna zam geldiğini duyurdu. Yeni zamlara göre 100 cl’lik Chivas viski bin 200 lira oldu.

Dündar gelen zammı, “Perno gurubuna #ZamGeldi ve #zam yağmuru başlıyor hazır mısınız?” diye duyurdu.

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