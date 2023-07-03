O sigara grubuna dev zam geldi diğerleri yolda!

Yeni fiyatlar 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

“DİĞER GRUPLARA DA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ZAM GELEBİLİR”

Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydeden Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” dedi.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TELE1'e yaptığı açıklamada, diğer sigara gruplarının da kısa süre içinde zamlı listelerini yayınlayabileceklerini söyledi. Aybaş, ekonomik krizin etkisiyle maliyetlerin arttığını ve seçim sonrası birçok sektörde zam haberlerinin geldiğini ifade etti.

Aybaş, alkollü içeceklerin de zam kapsamında olduğunu belirterek, "Her 6 ayda bir hem alkollü içecekler hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak" dedi.