Kızılay sattığı çadırları askere diktirmiş. Sonra Kızılay yardım kutuları neden boş?

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde, yüzbinlerce depremzede vatandaş çadır beklerken çeşitli kurumlara çadır sattığı gün yüzüne çıkan Kızılay ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı.

Sözcü’den Hazar Dost’un aktardığına göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2023 faaliyet raporuna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın emrinde olan Dikimevi Müdürlüğü’nde terzi görevinde bulunan 31 personelin, depremden sonra Kızılay’a çadır dikimi için gönderildiği ortaya çıktı.

Söz konusu raporda, Kızılay tarafından çeşitli kurumlara parayla satılan çadırların, askerlere diktirilmiş olduğu anlaşıldı. Raporda depremle ilgili çalışmalar da yer alırken, bilgiye göre, jandarma ekiplerinin enkazda 6 bin 940 kişiye ulaştığı fakat bu kişilerden yalnızca 430’unun hayatta olduğu belirtildi.

KIZILAY ÇADIR SATMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin 3. gününde Kızılay, büyük bir skandala imza atmıştı. Binlerce insan çadır beklerken, Kızılay’ın AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AHBAP’a yapılan çadır satışından haberinin olmadığını ileri sürmüş ve "Bana sorsalar bunu yapmazdım." ifadelerini kullanmıştı.

KIZILAY’IN YARDIM KUTULARI BOŞ KALDI

Depremde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın itibarı zedelendi ve vatandaşlar tarafından tepki görmeye başladı. Kızılay’a yapılan kan bağışları bile düşerken, günler önce paylaşılan bir fotoğraf, Kızılay’a yönelik tepkilerin ne denli büyük olduğunu gözler önünü serdi.

Sabiha Gökçen Havaalanı içerisinde yer alan yardım kuruluşlarının bağış kutularının yer aldığı görüntüde, Kızılay’ın yardım kutusunun boş kalması dikkatleri çekti.