5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • DEVA Partisi tarih verdi: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

DEVA Partisi tarih verdi: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

DEVA Partili İbrahim Çanakcı enflasyonun dış koşullardan kaynaklanmadığını belirterek: “6 ayda kriz ortamını yok edeceğiz. 2 yıl içinde, yani seçimler zamanında yapılırsa 2025’te enflasyonu düşük, tek haneye düşüreceğiz" dedi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 15:31
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:12
Takip Et

DEVA Partisi tarih verdi Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

DEVA Partisi tarih verdi: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
+
Aa
-

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80,2’ye yükselirken aylık resmî enflasyon yüzde 1,46 oldu. Enflasyondaki yükselişi değerlendiren DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, “Kurları patlatan, kurumları çökerten, halktan kopan, yolsuzluğu kökleştiren bu iktidar sandıkta değişmedikçe enflasyon dizginlenemez” diye konuştu.

Çanakcı, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘İktidar, 2025’te bile tek haneli enflasyon öngörmüyor ama merak etmesinler, biz tek haneye düşüreceğiz’

“Bu iktidar sürekli tarihleri öteleyerek tek haneli enflasyon vadediyor. Ancak dün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) gördük ki tek haneli enflasyon 2025’te bile hayal. Bunu bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yayınlanan OVP söylüyor.

Kurları patlatan, kurumları çökerten, halktan kopan, yolsuzluğu kökleştiren bu iktidar sandıkta değişmedikçe enflasyon dizginlenemez. Bu iktidar 2025’te bile tek haneli enflasyonu öngörmüyor ama merak etmesinler.

DEVA Partisi olarak biz 1 ayda kurumları ayağa kaldıracağız. 6 ayda kriz ortamını yok edeceğiz. 2 yıl içinde de, yani seçimler zamanında yapılırsa 2025’te inşallah enflasyonu düşük, tek haneli seviyelere düşüreceğiz.”

‘TÜİK, Beştepe’nin enflasyonunu ölçüyor’

“Ağustos ayında yıllık enflasyon ENAG’a göre yüzde 181,3, İTO’ya göre yüzde 99,1, olurken TÜİK’e göre yüzde 80,2, olarak gerçekleşti. Anlaşılan TÜİK; çarşıdaki, pazardaki, marketteki halkın enflasyonunu değil, Beştepe’nin enflasyonunu ölçüyor.”

‘Enflasyon halkın cebinden çalmaktır’

“Geniş toplum kesimlerini ilgilendiren gıda enflasyonunda durum çok daha vahim. Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı yıllık yüzde 135,5 artarken, TÜİK’in açıkladığı gıda enflasyonu yüzde 90,2…

DEVA Partisi olarak hep söylüyoruz; enflasyon, halkın cebinden çalmaktır. Enflasyon rakamlarını olduğundan, gerçekten daha düşük göstermek, bu hırsızlığı, bu çalmayı katmerleştirmekten başka bir anlam ifade etmemektedir.”

‘İktidar, çalışanları çifte kıskaç altına alıyor’

“Enflasyon rakamları herkesi kuşkusuz çok yakından ilgilendiriyor ama çalışanları, dar ve sabit gelirlileri çok daha fazla etkiliyor. İktidar, enflasyonu olduğundan daha düşük göstererek çalışanları bir çifte kıskaç altına alıyor.

Bir yandan çarşıda, pazarda fiyatlar el yakarken, diğer yandan maaş artışları açıklanan enflasyona göre yapıldığından çalışanların, ücretlilerin alım gücü her geçen gün eriyor.”

‘Çalışanlar yılın kalanında cebinden fedakârlık yapmaya devam edecek’

“Asgari ücret, açlık sınırının yüzde 20 altına düşmüş durumda. Yoksulluk sınırının ise dörtte biri seviyesine gerilemiş durumda.Temmuz ayında verilen ücret artışları, yüksek fiyat artışları karşısında eridi gitti.

Yılın geriye kalan kısmında çalışanlar, ücretliler cebinden, refahından ve alım güçlerinden fedakârlık yaparak yaşamaya devam edecekler.”

‘200 ülke arasında en yüksek 6. enflasyon niçin bizde?’

“İktidar, enflasyonu dış konjonktüre bağlayarak sorumluluğu üzerinden atmak istiyor. Öyle olsaydı, 200 ülke arasında dünyada en yüksek 6. enflasyon niçin bizde? İktidarın bu soruya cevap vermesi lazım.

Üstelik bizim üzerimizdeki ülkelere baktığımızda Zimbabwe, Lübnan, Sudan, Suriye, Venezuela gibi ülkeleri görüyoruz. İktidar bu ülkelerin hemen ardından en yüksek enflasyona sahip ülke olmayı nasıl içine sindirebiliyor?”

‘Petrol fiyatı 150 doları bulduğunda bile enflasyon tek hane devam etti’

“Eğer dış konjonktür enflasyonun temel belirleyicisi olsaydı, Türkiye bugün yaşanan dış konjonktürden çok daha ağır koşullar gördü. Petrol fiyatlarının 150 dolarları bulduğu yıllar oldu.

Yanı başımızda Irak savaşını yaşadık. Suriye İç Savaşı’nı yaşadık. Bu ortamda bile enflasyon tek hane olmaya devam etti. Demek ki yaşanan enflasyonun sebebi dış konjonktür değil. Bunun sebebi, bu iktidarın akıl ve bilim dışı politikalarda ısrar etmesidir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Senol
5.09.2022 16:15
Dış ve iç borçlar bitmeden inmez tek haneye  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
3
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
4
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
6
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
﻿Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
7
﻿Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a "Altın Kalem Ödülü"
﻿Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a
﻿Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a "Altın Kalem Ödülü"
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Dikili'de kültür, edebiyat ve sanat rüzgârları esti
﻿Dikili'de kültür, edebiyat ve sanat rüzgârları esti
﻿Dikili'de kültür, edebiyat ve sanat rüzgârları esti
﻿Fenerbahçe'de Crespo inanılmazı başardı
﻿Fenerbahçe'de Crespo inanılmazı başardı
﻿Fenerbahçe'de Crespo inanılmazı başardı
﻿Bu muhtar alkışlanır. 40 çocuğu evlendirmekten kurtardı
﻿Bu muhtar alkışlanır. 40 çocuğu evlendirmekten kurtardı
﻿Bu muhtar alkışlanır. 40 çocuğu evlendirmekten kurtardı
﻿Konya’da pitbull besleyen şahsa 14 bin 982 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen şahsa 14 bin 982 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen şahsa 14 bin 982 lira ceza
﻿Gürcistan'da yaşanan saldırı skandalının perde arkasını Furkan Korkmaz açıkladı
﻿Gürcistan'da yaşanan saldırı skandalının perde arkasını Furkan Korkmaz açıkladı
﻿Gürcistan'da yaşanan saldırı skandalının perde arkasını Furkan Korkmaz açıkladı
﻿İstanbul Üniversitesi 15 personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi 15 personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi 15 personel alacak
﻿Bankadan inanılmaz hata: Hesabına 50 milyar dolar yattı! Dünyanın en zengin listesinden düşüşü kısa sürdü
﻿Bankadan inanılmaz hata: Hesabına 50 milyar dolar yattı! Dünyanın en zengin listesinden düşüşü kısa sürdü
﻿Bankadan inanılmaz hata: Hesabına 50 milyar dolar yattı! Dünyanın en zengin listesinden düşüşü kısa sürdü
﻿Anne ve babalara çocuklarının eğitiminde ilk gün rehberi
﻿Anne ve babalara çocuklarının eğitiminde ilk gün rehberi
﻿Anne ve babalara çocuklarının eğitiminde ilk gün rehberi
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.