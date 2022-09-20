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Ünlü fast food markasından Tavuk sandviç sipariş etti paketi açınca şok oldu

ABD'nin Georgia eyaletinde öğle yemeği için bir fast-food zincirine giden kadın, tavuk sandviç paketinden çıkan sürpriz karşısında neye uğradığını şaşırdı. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:13
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Ünlü fast food markasından Tavuk sandviç sipariş etti paketi açınca şok oldu

Ünlü fast food markasından Tavuk sandviç sipariş etti paketi açınca şok oldu
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ABD'nin Georgia eyaletinde öğle yemeği için bir fast-food zincirine giden kadın, tavuk sandviç paketinden çıkan sürpriz karşısında neye uğradığını şaşırdı.

JoAnne Oliver, al-götür servisi için Türkiye'de de şubeleri olan bir fast-food zincirinin Jackson kentindeki bir restoranına gitti. Siparişini alıp işyerine dönen Oliver, tavuk sandviçini yemeye hazırlanırken, paketin içinde 543 dolar (yaklaşık 10 bin Türk Lirası) olduğunu fark etti. 

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Oliver, "Parayı saymaya başladım, 500 dolara gelince durdum ve zarfa koydum, zarfı kapadım, sandiviçi aldığım gibi yerine koyup yetkililer gelene kadar bir kenara bıraktım" dedi.

PARA PAKETE NASIL GİRDİ?

Polise haber vermeden önce alışverişe gitme yolunda istek duyduğunu da söyleyen JoAnne Oliver, "Yanlış bir şey yaparsanız bu size geri dönecektir. Para benim değildi, onu almamam gerekirdi" diyerek paranın gelecekte fazlasıyla onu bulacağına inandığını ifade etti.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Jackson polisi, kısa bir soruşturmanın ardından paranın kaynağını tespit etti. Polis, Oliver'in tavuk sandviçinin paketine koyulan paranın restoranda o gün toplanan rakam olduğunu belirtti. 

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