Fransa'daki araba fiyatları o kadar ucuz ki. Türkiye'yi kıskanan Macron'un ülkesi bak hele

Fransa'da açık artırma usulüyle satılan arabaların fiyatları şaşkınlık yarattı. Araçların 3 bin ile 13 bin Euro arasında bir fiyatla alıcı bulduğu görüldü.Türkiye'de ekonomik kriz, yüksek vergi ve döviz kuru nedeniyle araba almak neredeyse imkansız hale geldi. Fransa'da açık artırmada11 300 euro yani 206 bin 903 liraya satılan bir Peugeot 3008'in Türkiye'deki bir yaşında olanların satış fiyatı 722 bin lira fark 500 bin liradan fazla

Son model sıfır araçların fiyatları 500 bin lirayı aşarken lüks arabaların fiyatları 2 milyon liradan fazla.Açık artırma usulüyle satılan arabaların fiyatları şaşkınlık yarattı. Yeni ve sıfır gibi olan arabaların 3 bin ile 13 bin Euro arasında bir fiyatla alıcı bulduğu görüldü. Açık artırmada satılan bir otomobilin resmi aşağıda. Model yılı düşük olan peugeot spor otomobil ise sadece bin 500 euro. 30 Bin liranın altında gel de inan ama görüntüler ortada.

Nüfusunun yüzde 11,6'sı asgari ücretle çalışan Fransa'da net 1.302 Euro maaş alan birinin lüks arabalardan alabilmesi için 3 ile 12 ay arasında çalışması yetiyor. Türkiye'de fiyatı milyona yaklaşan bu Renault ise 12 Bin 800 euroya 234 binm 300 liraya açık artırmada satıldı.

Benzer araçları Türkiye'de almak isteyen ve 5 bin 500 TL asgari ücretle çalışan bir kişinin ise 10 yıldan fazla çalışması gerekiyor.