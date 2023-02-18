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Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör

Almanya merkezli alet ve makine üreticisi Scheppach merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen bölgelere 1368 jeneratör yardımında bulundu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:30
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Alman Scheppach, depremzedelere 1368 jeneratör yardımı yaptı

Alman şirketinden depremzedelere 1368 jeneratör
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Münih Başkonsolosluğu ile depremzedelere acil yardım konusunda koordinasyon sağlayan Alman şirket, Almanya’daki depolarından yaklaşık 1 milyon avro değerindeki 12 dizel ve 1356 invertör jeneratörü ile 160 büyük elektrikli ısıtıcıyı 4 tır ile afet bölgesine gönderdi.

Scheppach Genel Müdürü Serdar Eraslan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk olması nedeniyle Türkiye’deki depremzedelere yardımı kendisi için bir “vazife" olarak gördüğünü söyledi.

Eraslan, Türkiye'deki depremzedelere elektrik ve ısıya erişim konusunda destek verdiklerini belirterek, "Tüm eşyalarını kaybeden insanlara, ailelere ve tüm yaşlılara elimizden geldiğince destek olmalıyız." dedi.

Türkiye’ye jeneratör gönderirken depremzedelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını aktaran Eraslan, “Gönderdiğimiz invertör jeneratörlerde cep telefonu ve laptop gibi elektrik akımı için hassas ürünler şarj edilebilir. Yardımın hızlı olması için de satılmış ürünleri müşterilerimizden onay olarak Türkiye’ye gönderdik.” ifadelerini kullandı.

Scheppach’ın Ukrayna'da zor durumda kalan insanlara da yardım ettiğini bildiren Eraslan, Türkiye'deki depremzedelere yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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