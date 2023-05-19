AKP'li vatandaş: Elektrik yok, su yok. Çözeceğiz deyip yalan söylüyorlar. Yine de Erdoğan

Şanlıurfa'da sokak röportajında AKP'li vatandaşın sorulara verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li vatandaş: Elektrik yok, su yok. Çözeceğiz deyip yalan söylüyorlar. Yine de Erdoğan

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yeşilalıç köyünde yaşayan bir vatandaşın sokak röportajında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Bugüne kadar seçimlerde AKP’ye oy verdiğini dile getiren vatandaş, köyünde elektrik ve su sorunu yaşanmasından şikayet ederken yine AKP'ye oy vereceğini dile getirdi.

AKP'li vatandaşın sokak röportajındaki yanıtları şu şekilde:

-Şu an, yaşadığınız köyde elektrik su yok mu?

Şu an elektrik var ama yetersiz. Yetmiyor bize. Köy kalabalık. Viranşehir Yeşilalıç mahallesindeyiz. Kış geldiği zaman elektrik yok. Mahallenin bir kısmında var bir kısmında yok. Su yok.

-Hangi partiye oy veriyorsunuz?

Biz AK Partiye oy veriyoruz. AK Parti, ölüme kadar AK Parti.

-AK Partiye oy verdikten sonra oradaki vekiller köyünüzdeki elektrik ve su sorununu çözer mi sizce?

Çözmüyorlar. Bize çözüyoruz diye söylüyorlar ama yalan. Çözmüyorlar. Yüzlerine söylüyorum.

-Buna rağmen oy vereceksiniz.

AK Partiye Erdoğan için veriyoruz biz.

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