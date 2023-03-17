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  • Genç gurbetçi yalancı gurbetçileri rezil etti: "Buraya gelen Almancıların hiç konuşma hakkı yok.

Genç gurbetçi yalancı gurbetçileri rezil etti: "Buraya gelen Almancıların hiç konuşma hakkı yok.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı bir gencin, sokak röportajında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Almanya'da yaşayan genç, "Buraya gelen Almancıların hiç konuşma hakkı yok. Madem konuşacaklar o zaman gelsinler burada yaşasınlar" dedi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:50
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Almanya'da yaşayan genç böyle dedi: Buradaki ekonomi bitmiş

Genç gurbetçi yalancı gurbetçileri rezil etti: ''Buraya gelen Almancıların hiç konuşma hakkı yok.
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Sosyal medyada bir sokak röportajında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı bir gencin ifadeleri dikkat çekti.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı bir genç, "Bence bizim hakkımız yok konuşmaya. Çünkü biz orada yaşıyoruz. Burada yaşayanların hakkı var konuşmaya. Ama yine sorarsanız bana; bence burada yaşayanlar çok zor yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"BURADA YAŞAYANLAR ÇOK ZOR YAŞIYOR"

Almanya'da yaşayan gencin ifadeleri şöyle: 

"Biz Almanya'dan geliyoruz, Berlin'den. Bence Almancıların katılma hakkı hiç yok. Çoğu Almancılar geliyor diyor ki; "Bizim memleket İstanbul güzel, Türkiye güzel, yaşanması güzel". Bence bizim hakkımız yok konuşmaya. Çünkü biz orda yaşıyoruz. Burada yaşayanların hakkı var konuşmaya. Ama yine sorarsanız bana; bence burada yaşayanlar çok zor yaşıyor. 

Almanya'da; Asgari ücret 1700 euro, tek başıma yaşarsam kira bedeli 500-600 euro, yemeğime 10 euro para veriyorum. Buradakiler 200-300 lira döküyor. Ben almancı olarak bile zorluk yaşıyorum. Bazı mağazalara giriyorum daha pahalı.

"EKONOMİ BİTMİŞ"

O yüzden burada yaşayanlara hiç kimsenin hakkı yok Almanya'da bir şey demeye. Madem çok seviyorlar bu ülkeyi o zaman burada yaşayacaklar. Çok memleketini seven gelsin o zaman buraya. Buradaki ekonomi bitmiş. Ben gençlerimize çok üzülüyorum mesela. 

Ben 24 yaşındayım. Ben orda polislik okudum polisim. Benim orada eşimle evliyim birde yaşamam sizden daha iyi. 

Ben yemeğimi 5-10 euroya yiyorum. 

Senin yemeğin kaç kardeşim?

- 150 TL en az.

Ben benzini 70 euroya atıyorum sen kaça atıyorsun? 

-En az 2000 TL. 

Tamam fark buradadır.

"MADEM ÇOK SEVİYORLAR BU ÜLKEYİ BURADA YAŞAYACAKLAR"

Bir de okuma. Zehir gibi gençlerimiz var İstanbul'da, Türkiye'de. Buraya gelen almancıların da hiç konuşma hakkı yok. Madem çok konuşmak istiyorlar o zaman gelsinler burada yaşasınlar kardeşim. Madem çok seviyorlar bu ülkeyi burada yaşayacaklar."

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