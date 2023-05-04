Almanlarda Kılıçdaroğlu gelirse sığınmacı anlaşması iptal olacak endişesi

Almanya’nın ünlü gazetesi Bild, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda Geri Kabul Anlaşması’nı yeniden müzakere etmesinden endişeli olduklarını gösteren bir haber yayınladı.

Almanlarda Kılıçdaroğlu gelirse sığınmacı anlaşması iptal olacak endişesi

Editör: Sami Gürel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Alman Lider Angela Merkel’in imzaladığı “Geri Kabul Anlaşması” 2016 yılından beri yürürlükte.

Türkiye, Geri Kabul Anlaşması ile 6 milyar Euro karşılığında Avrupa’ya tampon bölge olma sözü vererek kaçış yollarını kapatmayı ve Yunanistan'a kaçanları geri almayı taahhüt etti.

14 Mayıs seçimlerine günler kala Alman gazetesi Bild, Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin dikkat çeken bir haber yayınladı.

Haberde, “20 yıllık iktidardan sonra İslamcı muhafazakar devlet başkanının kaybetmesiyle mülteci anlaşması da patlayabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediği belirtildi.

Haberde Türkiye uzmanı Eren Güvercin (43), Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda anlaşmanın bozulacağını düşünüyor.

Güvercin, Bild'de şu açıklamayı yaptı:

Mülteci anlaşması seçim kampanyasının bir parçası. Muhalefet, Suriyeli mültecilerin Suriye'ye dönmesi gerektiğini söylüyor. Bu, birçok Suriyelinin 'Hayır, Suriye'ye geri dönmek istemiyorum' diye düşünmesi ve Avrupa'ya gelmeye çalışması tehlikesini de içeriyor.

Kılıçdaroğlu, anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyor. Çünkü mülteci durumunun getirdiği yükün büyük olması nedeniyle insanlarda memnuniyetsizlik çok yüksek.

Alman-Türk tarihçi Rasim Marz (32) ise Bild'e şu öngörüde bulundu:

Anlaşma kesinlikle test edilecek! Yunanistan sınırında mutlaka büyük bir kalabalık olacak. Türk mülteci politikası değişirse, mülteciler mümkün olan en kısa sürede Avrupa'ya gelmek isteyeceklerdir. Bu, özellikle kaçakçıların yollarının giderek daha fazla ortaya çıkacağı, yasa dışı geçişlerin ve Avrupa Birliği'ne yasa dışı göçün yeniden canlanacağı anlamına geliyor.

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