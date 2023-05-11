İstiklal Caddesi'nde Lübnanlı erkekten skandal sözler: Buradaki kadınları 100 dolara alabiliriz

Sığınmacı sorununun her geçen gün arttığı Türkiye’de yine bir yabancı tarafından skandala imza atıldı.

Türkiye’ye gelen veya yaşayan yabancı erkeklerin Türk milletini aşağıladığı videolara bir yenisi eklendi.

Son olarak "Manken" olduğunu belirten Lübnan uyruklu bir şahıs, TikTok'ta paylaştığı videoda skandal ifadeler kullandı.

Bob Harkal isimşi erkek, İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde yürürken çektiği videoda "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz. Bu da 50 dolarlık" dedi.

Kadınları "100 dolara satın alabileceğini" söyleyen şahıs, videoyu "Hiçbir şey kadınlardan daha değerli değildir" notuyla paylaştı.