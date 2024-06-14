Almanya İskoçya'ya gol olup yağdı. Büyük fark attı

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya, İskoçya ile karşılaştı.

Mücadeleyi 5-1 kazanan Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Wirtz, 19. dakikada Musiala, 45+1'de penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti.

İskoçya'nın tek golünü 87. dakikada Rüdiger (kendi kalesine) attı.

İskoçya'da Porteous, 44. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Bu sonuçla puanını 3 yapan Almanya, grupta liderliğe yükseldi.

İskoçya ile puan alamadan son sıraya oturdu.

Gruptaki diğer maç ise Macaristan ile İsviçre arasında oynanacak.

Bu maç yarın saat 16.00'da başlayacak.