Almanya İskoçya'ya gol olup yağdı. Büyük fark attı

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya, İskoçya ile karşılaştı.
Mücadeleyi 5-1 kazanan Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Wirtz, 19. dakikada Musiala, 45+1'de penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti.
İskoçya'nın tek golünü 87. dakikada Rüdiger (kendi kalesine) attı.
İskoçya'da Porteous, 44. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Bu sonuçla puanını 3 yapan Almanya, grupta liderliğe yükseldi.
İskoçya ile puan alamadan son sıraya oturdu.
Gruptaki diğer maç ise Macaristan ile İsviçre arasında oynanacak.
Bu maç yarın saat 16.00'da başlayacak.
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