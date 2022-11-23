Almanya'dan maç öncesi protesto

Almanya A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası’nda oynadığı ilk maçta Katar’ı protesto etti.

Alman futbolcular, E Grubu’nda Japonya ile oynadıkları maç öncesinde takım pozu verirken protesto gerçekleştirdi.

Futbolcuların tümü, sağ elleriyle ağız ve burunlarını kapatarak kupanın ev sahibi Katar’ı protesto etti.

Dünya Kupası’nın düzenlendiği Katar, insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor.

Son olarak Katar’ın baskısı sonucu turnuvada ‘One Love’ yazılı pazubentlerinin kullanılması FIFA tarafından yasaklanmıştı.

İnsan hakları ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle Katar'a tepki gösteren bazı Avrupalı takımlar, FIFA tarafından tehdit edildi.

Takımların, Katar'daki insan hakkı ihlallerini protesto etmek için kaptanlarının gökkuşağı rengindeki 'OneLove' kol bandı takacağını duyurmasının ardından FIFA, sarı kart, para cezası ve idari yaptırım tehditlerini devreye sokmuştu.

Önceden bandı takacağını duyuran İngiltere, Galler, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsviçre, bu tehdidin ardından geri adım atmıştı.