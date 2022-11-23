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Alman değil, devşirme panzer 

Alman Milli Takımı favoriler arasında gösterildiği 2022 Dünya Kupası'nda ilk maçında Japonya'ya 2-1 yenildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 18:52
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Almanya'nın Japonya maçı ilk onbirinde de 4 devşirme futbolcusu dikkat çekti

Alman değil, devşirme panzer 
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Şampiyonaya kötü başlayan Almanya, 2018 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamamıştı.

Eski yıllarda fırtına gibi esen, dünya kupasını 4 kez kazanan Almanya'nın adı panzere çıkmıştı.

Ancak ülkeler arası göç dalgası Almanya'yı da etkiledi ve kadrosunda Alman asıllı olmayan Alman futbolcuların da giderek çoğaldığı görüldü.

Almanya'nın Japonya maçı ilk onbirinde de 4 devşirme futbolcusu vardı. Gerçi bu futbolcuların tamamının doğum yeri Almanya'ydı.

Şöyle:

Antonio Rüdiger: Berlin

Serge Gnabry: Stuttgart

Jamal Musiala: Stuttgart

İlkay Gündoğan: Gelsenkirchen

Futbolcuların 4'ü Afrika asıllı. İlkay Gündoğan ise Türk asıllı.

Türkiye'de de olduğu gibi bazı ülkelerde yabancı kısıtlaması getiriliyor ama artık o ülkede doğanlar ya da pasaport taşıyanlar eğer başka ülkenin milli takımlarında oynamamışlarsa milli takımda yer alabiliyor.

Peki bu iyi mi yansıyor, kötü mü?

İşte bu sorunun cevabı kişiye ve futbolcuya göre değişiyor.

İŞTE ALMANYA'NIN KADROSU

TAKIM KADROSU

Kaleciler: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp

Savunmacılar: Matthias Ginter, Antonio Rudiger, Niklas Sule, Nico Schlotterbeck, Thilo Kehrer, David Raum, Lukas Klostermann, Armel Bella-Kotchap, Christian Gunter

Orta Sahalar: Ilkay Gundogan, Jonas Hofmann, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Muller, Julian Brandt, Mario Gotze

Hücumcular: Kai Havertz, Youssoufa Moukoko, Niclas Fullkrug, Karim Adeyemi

KATAR'A NASIL GELDİLER

Dünya Kupası Avrupa elemeleri J Grubu'nda yer alan Almanya, 10 maçta 9 galibiyet elde etti ve sadece sahasında oynadığı Kuzey Makedonya maçından mağlubiyetle ayrıldı. Grupta Almanya'dan Serge Gnabry, İlkay Gündoğan ve Timo Werner 5'er golle gol kralı oldu. 2022 Dünya Kupası, 1930'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'ndan beri düzenlenen 22. Dünya Kupası olacak. Almanya, FIFA'nın ilk turnuvayı Avrupa'ya vermemesinden dolayı turnuvayı protesto eden ülkelerden biriydi. Bunun yanı sıra Almanya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenen ilk Dünya Kupası olan 1950 Dünya Kupası'na da alınmadı. Almanya bu 2 turnuva dışında düzenlenen 20 Dünya Kupası'nda yer aldı. 1954, 1974, 1990 ve 2014 Dünya Kupaları'nı kazandı. 1966, 1982, 1986 ve 2002'de final oynadı. 1934, 1970, 2006 ve 2010'da ise 3. oldu.

 

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