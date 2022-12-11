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Ünlü şef Frank Heppner de darbeci çıktı

Almanya'da darbe planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar isimler arasında grupta ünlü şef Frank Heppner’in de yer aldığı iddia edildi. Heppner , Real Madridli futbolcu David Alaba'nın kız arkadaşının babası… Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:48
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Almanya'da darbe planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar isimler arasında ünlü şef Frank Heppner’in de yer aldı. Real Madridli futbolcu Alaba'nın kız arkadaşının babası

Ünlü şef Frank Heppner de darbeci çıktı
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Hafta içi Almanya’da darbe planlamayla suçlanan çeteye düzenlenen baskınla ilgili yankılar sürüyor. Reuss Prensi 13’üncü Heinrich’i darbeyle iktidara getirme planı yaptığı öne sürülen grupta ünlü şef Frank Heppner’in de yer aldığı iddia edildi.

KRAL’IN AŞÇISI OLACAKTI

62 yaşındaki aşçı, restoranının bulunduğu Avusturya’daki kayak merkezi Kitzbuhel’de tutuklandı. Örgütün askeri kolunun komuta kademesinde olduğu öne sürülen Frank Heppner’in örgüte üye, silah ve ekipman temin etme, güvenli iletişim ve IT imkanı sağlamakla görevli olduğu, ‘Yeni Alman Ordusu’ diye anılan üyeler için kantinin işletmesinden sorumlu olacağı belirtildi.

Avusturya gazetesi Die Presse, kaynaklarına dayanarak Heppner’in, Reuss Prensi 13’üncü Heinrich’in kral olarak iktidara gelmesinden sonra da kişisel aşçısı olacağını iddia etti. Haberde Heppner’in gruba para, Yemek pişirme gereçleri, bir karavan ve bir acil durum jeneratörü sağladığı belirtildi.

DARBE PLANLIYORLARDI

Almanya’da hafta arası Darbe planı suçlamasıyla ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşları) isimli bir yapılanmaya çeşitli eyaletler ve çok sayıda yerde baskın düzenlenmiş, aralarında Prens 13’üncü Heinrich dahil biri Rus en az 23 kişi tutuklanmıştı. Silahlanmaya başlayan örgütün, Parlamento’yu ele geçirip rejim değişikliğiyle Heinrich’i iktidara geçirme planı yaptığı öne sürülmüştü.

İMPARATORLUK HAYALİ

İkinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Federal Almanya’yı ve sınırlarını tanımayan grup, 1871 anayasasıyla imparatorluk dönemine dönme planı yapıyordu. Almanya, kraliyeti kaldırmış olsa da soylu Reuss Sülalesi’nden gelen, Münih’te emlakçılık yapan 13’üncü Heinrich, ‘Prens’ unvanını kullanmaya devam ediyordu.

REAL MADRİD’Lİ FUTBOLCUNUN KAYINPEDERİ

Avrupa-Asya mutfağında uzman olan Heppner, kendi restoran ve yemek imparatorluğunu kurmadan önce dünyanın çeşitli yerlerindeki beş yıldızlı otellerde çalıştı. Seul’deki Hilton otelinin mönüsünü hazırladı, Filipinler ve Hong Kong’un yanı sıra Münih’te Michelin yıldızlı restoranda başaşçı olarak görev aldı. Heppner, İspanya Ligi’ndeki Real Madrid’in defans oyuncusu David Alaba’nın da kayınpederi. Alaba, Avusturya milli takımının kaptanı. Şefin kızı Shalimar ve David Alaba’nın evliliğinden bir de oğulları var.

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Tarık
11.12.2022 13:08
Alman şansölyesi darbe Allah ın lutfu diyerek ülkeyi başkanlık sistemine geçirmemiş mi? Tüm hakim ve savcıları khk ile ihraç edip kendi adamlarını hakim yapmamış mi?  
 
Levent
11.12.2022 12:58
Türkiye de cumhurbaşkanı Erdoğan darbeyi eniştesinin öğrendi, almanya da istihbarat içlerine sızıp 80 kişiyi tutukladı ve darbeyi önledi. Sonra almanya bizi kıskanıyor.  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
11.12.2022 12:03
Deli bunlar. Toplumda bunlar gibi deli çok. Bunlarla yan yana yaşıyoruz. Bir çoğu da maalesef büyük şirketlerin ve ülkenin başında bizleri yönetiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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