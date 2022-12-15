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Real Madrid 16'lık genç yıldızı açıkladı

Real Madrid'den çılgın transfer.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:47
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Real Madrid Palmeiras'tan 16 yaşındaki Endrick'i transfer etti

Real Madrid 16'lık genç yıldızı açıkladı
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Endrick’in 2024 yılında reşit olunca takıma katılacağı duyuruldu.

Endrick’in o zamana kadar Palmeiras’ta forma giymeye devam edeceği, futbolcunun yakın zamanda Real Madrid tesislerini ziyaret edeceği de belirtildi.

Real Madrid, Endrick için bonuslarla birlikte 60 milyon euro bonservis bedeli artı 12 milyon euro vergi ödeyecek.

Brezilya futbolunun süper yıldız adayı olarak lanse edilen Endrick, Palmeiras A takımı ile ligde çıktığı 7 maçta 3 gol attı.

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