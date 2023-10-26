Almanya'dan göçmenlere sert önlem. Bakanlar Kurulu'ndan geçti

Almanya'da düzensiz göçle mücadele için hazırlanan ve sınır dışı etme prosedürlerinin hızlandırılmasını öngören yasa tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edildi.

KAYNAK: AA
Almanya'dan göçmenlere sert önlem. Bakanlar Kurulu'ndan geçti

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir yasanın kabineden geçtiğini belirterek "(Almanya'da) kalma hakkı olmayan kişilerin ülkemizi daha hızlı terk etmesini sağlayacağız." dedi.

Bunun için tedbirler alınacağına işaret eden Faeser, "Bu savaş ve terörden korumak zorunda olduğumuz insanlara yönelik insani sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edebilmemiz için gereklidir. Bununla birlikte temel sığınma hakkını korumak için düzensiz göçü önemli ölçüde sınırlandırmalıyız. (Almanya'da) Kalma hakkına sahip olmayanlar ülkemizi terk etmelidir." şeklinde konuştu.

Faeser, yeni düzenlemelerin sınır dışı etme olanaklarını iyileştireceğini kaydederek "Özellikle suçluları ve tehdit oluşturan kişileri daha hızlı bir şekilde sınır dışı etmek benim için önemlidir. Bu, özellikle daha kararlı bir şekilde mücadele edeceğimiz organize suçlar için geçerlidir." ifadesini kullandı.

Böylelikle suç örgütü üyelerinin sınır dışı edilmesinin çok daha kolay hale getirileceğini ifade eden Faeser, bu düzenlemelerin eyaletlerin taleplerini de içerdiğini aktardı.

Faeser, düzensiz göçü sınırlandırmak için de en önemli konulardan birinin insan kaçakçılarıyla mücadele olduğunu vurgulayarak insan kaçakçılarının gelecekte daha kolay ülkeden sınır dışı edilebileceğini belirtti.

Tasarıya göre, iltica başvurusu reddedilen ve sınır dışı kararı alınan düzensiz göçmenlerin gözaltına alınma süresi Avrupa Birliği (AB) hukukuna uygun şekilde 10 günden 28 güne çıkarılacak.

İnsan kaçakçılığı yapanların ve suç örgütüne üye olanların sınır dışı edilmesi hızlandırılacak. Buna göre insan kaçaklığından en az 1 yıl hapis cezası alanlar ve suç örgütüne üyelikten hüküm giyenlerin sınır dışı edilmesi kolaylaşacak.

Polis, kimliklerin tespit edilebilmesi için düzensiz göçmenlerin ikamet ettikleri mekanlara girebilecek, veri taşıyıcılarını ve belgeleri inceleyebilecek.

Sınır dışı edilme kararı alınarak tutuklu durumda olan kişilere ne zaman sınır dışı edileceklerine ilişkin bilgi verilmeyecek. Müsamaha belgesiyle (Duldung) en az bir yıl ülkede bulunanlara, sınır dışı edilmeden bir ay önce haber verilmesini öngören düzenleme kaldırılacak. 12 yaşından küçük çocukları bulunan aileler bunun dışında tutulacak.

Tasarının, Federal Meclisten (Bundestag) de geçmesi gerekiyor.

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