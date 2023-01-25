Rusya'dan Almanya ve ABD'nin tank yardımı kararına tepki

Almanya, Ukrayna güçlerine Ruslara karşı kullanılması için Leopard tanklarının gönderileceğini açıkladı.

ABD'nin de Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankı sevk etme kararını yakında açıklaması beklenirken peş peşe gelen bu hamlelere Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin göndereceği tanklarla ilgili "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak" dedi.

"DİĞER AVRUPALI ORTAKLAR DA UKRAYNA'YA TANK VERECEK"

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğu ve "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir.

Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz." dediği aktarıldı.

Açıklamada kararın, Almanya'nın en yakın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

RUSYA'DAN TANK YANITI: DİĞERLERİ GİBİ YANACAKLAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik olası Abrams tankı sevkiyatını değerlendirdi.

Çok sayıda uzmanın, söz konusu sevkiyatı teknik açıdan "saçma" bulduğuna işaret eden Peskov, "Bu plan teknolojik nedenlerden dolayı kaybedecek bir plandır ve daha da önemlisi, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katacağı potansiyel açık bir şekilde abartılıyor." diye konuştu.

Peskov, Abrams tanklarının yaratacağı maliyetin, Avrupalılar tarafından karşılanacağını söyleyerek "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek. Amerikalılar da her zaman olduğu gibi iyi karlar elde edecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankı sevk etme kararını yakında açıklaması bekleniyor.

"30 İLA 50 TANK BULUNUYOR"

ABD'li bir yetkili, dün yaptığı açıklamada "Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak." demişti.

Yetkili, açıklanacak pakette "bir tabur Abrams" olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söylemişti.

NATO'DAN AÇIKLAMA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’nın Leopard-2 kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Şansölye Scholz ve Almanya'nın diğer NATO Müttefikleri ve ortaklarıyla istişare halinde Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sağlama konusundaki liderliğini memnuniyetle karşılıyorum. Savaşın kritik anında bu tanklar Ukrayna'nın kendini savunmasına, kazanmasına ve bağımsız bir ulus olarak galip gelmesine yardımcı olabilir” dedi. (AA- DHA)